Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a fost numit în conducerea Agenției Europene de Reglementare în Energie / Ministrul Economiei: E o victorie la capătul unei competiții de un nivel ridicat

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, a fost numit membru în Consiliul de Administraţie al Agenției Europene de Reglementare în Energie.

Anunțul a fost făcut pe Facebook de Virgil Popescu, ministrul Economiei.

„Votul dat in aceasta seara este o recunoastere a competentei profesionale a candidatului propus si a traditiei sectorului energetic romanesc care va fi reprezentat in urmatorii patru ani in Consiliul de Administratie al ACER.

Il felicit pe domnul Bogdan Chiritoiu pentru aceasta victorie adusa Romaniei, victorie obtinuta la capatul unei competitii de un nivel ridicat.

Felicit, de asemenea, pentru rezultat si Reprezentanta Permanenta a Romaniei la UE care a contribuit la succes.

Nu in ultimul rand, doresc sa ii multumesc lui Razvan Nicolescu fostului presedinte roman al ACER, pentru implicare in sustinerea candidatului propus de Romania”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.

Chirițoiu nu este obligat să renunțe la funcția de președinte al Consiliului Concurenței.