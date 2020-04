Industria textilă, în pericol. Braiconf: OUG 30 are efecte negative pentru companiile care își continuă activitatea în această perioadă (VIDEO)

În timpul pandemiei de COVID-19, în România există fabrici din industria textilă care au de lucru, au comenzi, însă piața forței de muncă se poate bloca. Compania Braiconf a trimis un memoriu miniștrilor Economiei și Muncii avertizând că multe fabrici din domeniu au ales să-ți trimită angajații în șomaj tehnic, în loc să onoreze comenzile. Astfel susțin reprezentanții companiei din Brăila, OUG 30, adoptată de Guvern generează probleme pentru societățile care își mențin activitatea în perioada stării de urgență, instituită în contextul crizei provocate de noul coronavirus.

Reprezentanții Braiconf vor să angajeze în această perioadă 200 de persoane, notează News Online.

”Există însă și companii precum Braiconf care au reușit să se adapteze noilor provocări și dificultăți și să continue producția în aceste momente dificile având tot timpul nevoie de personal pentru a face față comenzilor existente. Pentru aceste companii efectele OUG 30/2020 sunt în esență negative”, se arată în memoriul companiei.

Totodată, reprezentanții societății precizează că în această perioadă există companii din industria textilă care nu sunt de acord ca alte fabrici să se folosească de personalul lor, trimis în șomaj tehnic, de teamă că ar putea pierde forța de muncă.

Astfel Braiconf solicită Guvernului să vină cu măsuri de sprijin pentru companiile care au capacitatea de a-și continua producția. Este vorba despre măsuri prin care „personalul din șomaj tehnic să poată fi redistribuit temporar către companiile și unitățile care sunt în măsură a produce în perioada stării de urgență, sau alte măsuri similare de stimulare a pieței muncii pentru a se asigura forță de muncă necesară, eventual prin implicarea directă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sau a altor instituții cu atribuții în acest sens”, se mai arată în memoriul citat.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, analistul economic Constantin Rudnițchi a declarat că solicitarea celor de la Braiconf este corectă până la un punct.

”Am văzut și eu pledoaria Braiconf. În principiu e corectă până la un punct. Acolo se cerea și să se acorde niște facilități și celor care încă mai lucrează sau angajează oameni. E posibil orice în zilele noastre, dar dacă acordăm facilități pentru toată lumea și pentru orice lucru pe care îl fac, nu știu unde o să ajungem cu cu bugetul. Lucrul importante pe care le spune această companie cu tradiție este că se lucrează, că au comenzi. E foarte bine.

Acolo se vorbea despre faptul că vor să angajeze oameni. E foarte bine și acest lucru. Nu cred că e nevoie de facilități dacă angajează oameni. În momentul acesta, dacă judecăm corect, piața muncii s-a schimbat complet. Dacă acum o lună vorbeam despre o criză a forței de muncă, acum forța de muncă, în principiu, este mult mai ușor de găsit. Spun în principiu pentru că e clar că nu se va face foarte repede o angajare a unor persoane care au fost în zona de hoteluri și restaurante la o fabrică de textile. Această schimbare nu se poate face peste noapte”, a declarat analistul economic.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat că în contextul crizei generate de coronavirus, un milion de români au nevoie de sprijin financiar din partea autorităților. Alexandru a precizat că a ajuns la această cifră în baza unei estimări făcute de instituția pe care o conduce. Cu alte cuvinte, un milion de persoane ar putea beneficia de șomajul tehnic, pentru care Guvernul s-a angajat să suporte marte parte din cheltuieli.

Amintim, în acest context că cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru a beneficia de sprijinul oferit de Guvern sub forma șomajului tehnic pot fi depuse începând de la 1 aprilie.

