Bugetar de lux: Un fotbalist din Liga a 3-a, plătit de MApN, are salariul cât al președintelui Iohannis

Încă o anomalie a sistemului bugetar a ieșit la suprafață. Nu doar directorii de instituții de stat fac concurență la salariu președintelui Iohannis, ci și unii sportivi. Un jucător din Liga a 3-a, de la CSA Steaua, echipă finanțată din bugetul Ministerului Apărării, primește lunar 28.000 de lei, adică un salariu net de 16.380 de lei net, deci 3.360 de euro.

Philipe Nsiah este bugetarul de lux din Liga a 3-a, un francez în vârstă de 26 de ani, venit de la Paris. Evoluează pe postul de atacant central, are 1,86 metri înălțime, iar de-a lungul carierei a mai jucat la Felche, Pandurii, Daco-Getica, Academica Clinceni și Concordia. Nsiah a fost transferat în această iarnă de CSA Steaua, alături de Dragoș Huiban (30 de ani).

MM Stoica, proteste vehemente față de salariile plătite de statul român, pentru echipa din Liga a 3-a

MM Stoica, omul de încredere al lui Gigi Becali la FCSB, a protestat față de salariul uriaș al lui Nsiah.

„Sunt plătitor de taxe și nu-mi convine să plătesc salariul lui Nsiah, de la Divizia C, care, aud, posibil să mă înșel, că are salariul 28.000 de ron. 28.000! La Divizia C, la Liga 3! Da, Nsiah!”, a dezvăluit MM Stoica, la Digi Sport.

De asemenea, MM Stoica s-a arătat nemulțumit și față de salariile de la centrele de la academia CSA.

„Aud că există salarii la centrul de copii și juniori, la CSA Steaua, în condițiile în care sunt mulți copii pentru care se plătesc cotizații lunare, de 200 de lei pe lună - iar, așa am auzit, nu sunt sigur, sunt oameni care câștigă 9000 de lei net!

Mi se pare exagerat! Și mi se pare exagerat ca peste 3 milioane de euro să fie... S-a dat foc la bani din bugetul statutului. Nu mi se pare normal”, a mai declarat MM pentru sursa citată.Cât de bun şofer eşti? În ce ordine vor trece autovehiculele prin intersecţia prezentată?