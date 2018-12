Bursa de la București a pierdut tot progresul înregistrat în 2018! Marile companii listate au pierdut ȘASE MILIARDE în două ore, după măsurile PSD-ALDE

Indicele principal BET al celor mai tranzacționate acțiuni de la București se prăbușea cu 8,6% la puțin timp după ora prânzului, potrivit zf.ro, care susține că acest lucru înseamnă că bursa de la București a pierdut într-o singură ședință tot progresul înregistrat pe parcursul anului 2018. Practic, scrie Liviu Popescu, bursa de la București a trecut pe minus în 2018.



„Ședința de azi este de un roșu atât de aprins, cum nu am mai văzut de la începutul lunii august 2011 când a fost redus rating-ul SUA. În cazul băncilor, profitul ar putea fi înjumătățit. Taxele vor fi o povară pentru bănci și pentru companiile din sectorul energetic”, a afirmat Simion Tihon, broker la Prime Transaction, pentru ZF.



Deși investitorii de la București prevesteau un final de an liniștit, acesta s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru ei. Bursa traversează probabil cea mai proastă ședință determinată strict de factori interni din istorie.



„În plus, posibilitatea de retragere din pilonul 2 de pensii este o măsură care afectează cotaţiile tutoror companiilor, indiferent de sector. În momentul de faţă, indicele BET a trecut pe minus la nivelul anului, în contextul în care acum două zile avea un plus de 10%. Din păcate sunt şanse mari ca anul acesta BET să închidă pe minus, după ce în ultimele luni ne-am lăudat cu o piaţă care s-a abătut de la corecţiile de pe pieţele internaţionale”, a adăugat Simion.



Mai mult decât atât, scrie aceeași sursă, companiile din structura indicelui principal BET înregistrează la ora 12:00 o valoare de piaţă de circa 65 miliarde de lei, în scădere cu 6 miliarde de lei faţă de închiderea de marţi seară, ceea ce înseamnă că doar în două ore de tranzacţionare de astăzi, respectiv de la deschiderea bursei de la ora 10:00, acestea au pierdut 8,6% din capitalizare.



Așadar, completează Liviu Popescu, declinul este determinat integral de factori interni în contextul în care taxele anunţat marţi seară de ministrul finanţelor lovesc puternic în cele mai reprezentative sectoare de la bursa românească, respectiv bancar şi energie. Totodată o lovitură în plus o încasează şi Pilonul II de pensii private, cel mai important investitori instituţional de la bursă.