Vremea rea a făcut ravagii în agricultură. Pagubele sunt uriaşe (VIDEO)

Vremea rea din ultimele zile a făcut ravagii în agricultură. Vântul puternic şi frigul au distrus atât culturile de pe câmp, cât şi pe cele din solarii. Agricultorii spun că pagubele sunt uriaşe și încearcă să recupereze ce se mai poate din ruinele rămase în urma vijeliei, informează B1 TV.

Buzoianul Mircea Tatu a privit neputincios cum un solar în care a investit 70.000 de lei a fost distrus de vântul puternic în doar câteva ore.

