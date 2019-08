Cartofii și citricele sunt alimentele cu cele mai mari scumpiri înregistrate în primele șapte luni ale acestui ani, și anume de peste 20%, în timp ce tutunul și combustibilul au un avans considerabil de preț în ceea ce privește mărfurile nealimentare, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS), transmite Agerpres.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



Așadar, în mărfurilor alimentare, faţă de sfârşitul anului trecut (decembrie 2018), cele mai importante scumpiri au fost consemnate la cartofi, al căror preţ a urcat cu 21,71% şi la citrice - plus 20,01%, iar preţuri mai mici au fost la ouă (minus 7,71%) şi fasole boabe (minus 2,18%).

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Totuși, dacă e să comparăm iulie 2019 cu luna iunie din același an, ouăle, carnea de porc şi telemeaua de vacă sunt produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult, în timp ce, cartofii şi fructele s-au ieftinit.