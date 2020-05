CCIR organizează webinariile INCOTERMS 2020 – noutăți, provocări și oportunități (VIDEO)

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) organizează, în zilele de 2, 11, 17 și 30 iunie, o serie de webinarii dedicate regulilor ICC Incoterms 2020. Aceste reguli au în vedere utilizarea condițiilor de livrare în comerțul intern și internațional în scopul facilitării tranzacțiilor comerciale.

La nivel mondial, este estimat ca volumul tranzacțiilor comerciale să scadă, din cauza pandemiei COVID 19, cu procente cuprinse între 13% și 32%, până la sfârșitul acestui an. Devine astfel de o importanță majoră cunoașterea regulilor INCOTERMS 2020, pentru a se asigura bunul mers al afacerilor din întreaga lume și pentru a ajuta importatorii și exportatorii să-și înțeleagă responsabilitățile și să evite neînțelegerile costisitoare.

Webinariile ICC Incoterms 2020, organizate de către CCIR, sunt destinate angajaților companiilor care activează în departamentele de export, import, vânzare, desfacere, marketing, juridic, financiar-contabil, precum şi personalul din firmele de transport şi logistică, companii de asigurare, declaranți vamali.

De asemenea, webinarul este util personalului bancar din departamentele de plăți externe, garanții, finanțarea comerțului internațional, juridic, front office, angajații din rețea care interacționează cu clienții IMM şi corporații și oricărei persoane interesate de tematica abordată.

Având în vedere faptul că locurile sunt limitate, reprezentanții companiilor, interesați să participe la aceste sesiuni, sunt rugați să se înscrie utilizând formularul online, care se regăsește la adresa: https://ccir.ro/formular/incoterms-2020/ .

De asemenea, programul complet al webinariilor poate fi consultat pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie a României, www.ccir.ro

