CCIR, partener The Economist în organizarea evenimentului “EUROPE’S LANDSCAPE IN THE SHADOW OF THE PANDEMIC - Romania: Transformation - Recovery - Resilience”

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) este partenerul instituțional al prestigioasei publicații britanice The Economist, în organizarea evenimentului online, intitulat: “EUROPE’S LANDSCAPE IN THE SHADOW OF THE PANDEMIC - Romania: Transformation - Recovery - Resilience”, care va avea loc pe data de 22 octombrie 2020, cu începere de la ora 11.00.

În ultimii ani, România a reușit să se transforme într-un hub tehnologic pentru Europa Centrală și de Est și să atragă investiții străine. Datorită poziției sale geopolitice semnificative în Europa, România poate contribui în mod remarcabil la strategia Uniunii Europene pentru perioada următoare. Obiectivul acestui eveniment important este de a oferi o platformă unică pentru analizarea și evaluarea situației actuale din România (Europa), precum și la nivel global.

Cu o reputație de invidiat pentru excelență și integritate editorială, The Economist își propune să ofere un eveniment de primă clasă, care să adune laolaltă personalități proeminente din instituțiile internaționale, afaceri, politică și sectorul bancar, care să se dezbată și să prezinte propuneri cu privire la problemele actuale din domeniul economic și nu numai.

Invitații la “EUROPE’S LANDSCAPE IN THE SHADOW OF THE PANDEMIC - Romania: Transformation - Recovery - Resilience” sunt : Wolfgang Schüssel, fost cancelar federal, președinte, Asociația pentru politici externe și Națiunile Unite, Austria; Virgil-Daniel Popescu, ministru al economiei, energiei și mediului de afaceri, România; Ovidiu Ioan Silaghi, Secretar General, Camera de Comerț și Industrie a României; John Bruton, fost prim-ministru, Irlanda; Simone Mori, vicepreședinte executiv, Grupul Enel; Charlotte Ruhe, director general pentru Europa Centrală și de Sud-Est, BERD; Luca Lazzaroli, director general, Banca Europeană de Investiții; Colin Ellis, ofițer șef de credit, EMEA, Moody’s Investors Service; Michail Bletsas, director de calcul, MIT Media Lab, SUA; Violeta Luca, CEO, Microsoft, România; Dirk Hendricks, secretar general, Federația Europeană pentru Energii Regenerabile; Radoslaw Kedzia, VP CEE și regiunea nordică, Huawei; Aris Dimarakis, director tehnic, Betano; Neil McGregor, președinte, Consiliul de Administrație, Camera de Comerț Britanică-Română și Ramona Jurubiță, președinte, Consiliul Investitorilor Români

Tematică evenimentului:

• Impactul pandemiei Covid-19 și răspunsul Uniunii EuropeneCe tragedie! Nouă persoane AU MURIT după ce au MÂNCAT acest PREPARAT! NU există antidot pentru asta

• Cum a afectat pandemia percepția noastră referitoare la sustenabilitate?

• Construirea rezilienței în sectorul serviciilor financiare europene

• Rolul crucial al tehnologiei



Detalii despre eveniment pot fi găsite și pe paginile de Youtube și Facebook dedicate “EUROPE’S LANDSCAPE IN THE SHADOW OF THE PANDEMIC - Romania: Transformation - Recovery - Resilience”, care va avea loc pe data de 22 octombrie 2020, cu începere de la ora 11.00.