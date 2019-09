Ce ar înseamna insolvența Complexului Energetic Oltenia. Deputat PNL: 'Sistemul energetic național n-ar mai funcționa'

Guvernul vrea să promoveze o schemă de sprijin pentru Complexul Energetic Oltenia, transferând în facturile consumatorilor, în următorii zece ani, o parte din costurile cu certificatele de emisii.

CE Oltenia este afectată de creșterea costurilor cu certificatele de emisii pe care trebuie să le cumpere pentru a produce energie electrică.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, Gheorghe Boza, președintele Complexului Energetic Oltenia, a confirmat că este reală dezbaterea din presă privind soluțiile pe care se caută privind salvarea Complexului.

”Problema cea mai gravă cu care CE Oltenia s-a confruntat în ultimii doi ani a fost explozia costului certificatului de CO2, pe care CE Oltenia îl plătea ca să funcționeze. Din punct de vedere operațional, Complexul are rezultate pozitive financiare, este o companie care are un rating bun, nu indică niciun semn de insolvență.

Însă, explodând costul certificatului de CO2 pe care îl achiziționăm pe Bursa germană, am ajuns astăzi să cumpărăm de 1,6 miliarde RON certificate”, a explicat Boza.

Întrebat dacă există vreo șansă prin care complexul să fie dus în insolvență, directorul CE Oltenia a răspuns: ”Dacă acest colos industrial, cel mai mare producător de energie din România, nu va găsi soluția de rezolvare a acestui cost de certificat de CO2, va ajunge, din păcate, în imposibilitatea de a-și plăti certificatul de CO2”.

La rândul său, deputatul PNL Dan Vîlceanu, a explicat ce înseamnă din punct de vedere economic și social posibila împingere în insolvență a Complexului Energetic Oltenia.

”Sunt momente în care CE Oltenia dă aproximativ 30% din energia care se consumă în România. Gândiți-vă ce ar însemna ca în momentul în care ai nevoie de CE Oltenia, 30% din energia necesară funcționării României să nu mai existe. Deci, practic, sistemul energetic național n-ar mai funcționa”, a spus Vîlceanu.

