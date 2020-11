Ce avere are Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei

Lia Olguța Vasilescu, membră a Partidului Social Democrat (PSD), are în vârstă de 45 de ani și deține în prezent funcția de primar al Craiovei. Ea a deținut funcția de ministru al Muncii și Justiției Sociale în cadrul Guvernului Dăncilă. Politiciana este căsătorită cu Iulian Claudiu Manda și are un copil dintr-un mariaj anterior cu Ovidiu Wlassopol.

Ce avere are Lia Olguța Vasilescu, actualul primar al Craioviei

Conform ultimei declarații avere depuse pe 27 octombrie 2020, Lia Olguța Vasilescu, nu este proprietara niciunui imobil, teren sau mașină. În schimb, ea deține bijuterii de aproape 19,000 de euro.

Venituri

Potrivit documentului, ea a obținut în anul 2019 un venit de 14962 lei, deținând funcția de deputat în Parlamentul României. De asemenea, ea încasează lunar pensia alimentară a fiului său, în valoare de 1000 de lei, la care se adaugă şi alocaţia acestuia, de 84 de lei pe lună.

Conturi bancare

Lia Olguța Vasilescu are trei depozite bancare. În primul, deschis în 2013, are 670,281 de euro, în cel de-al doilea 14,587,679 de lei, iar în cel mai recent, care datează din 2019, are 793,070 de lei.

Aceasta a vândut recent un teren de 1,375 de metri pătrați situat în județul Dolj, pentru care a încasat 20,000 de lei.

Bijuterii

Fosta deputată dețin și câteva bijuterii scumpe. Cele achiziționat în perioada 2000-2018 sunt estimate la 10,000 de euro, iar cele în posesia cărora a intrat în 2020, la 2000 de euro. De asemenea, Lia Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda și-au cumpărat în 2019 două ceasuri, fiecare în valoare de 33,000 de lei.

Proprietăți

Cele două apartamente ale familiei sunt deținute de soțul ei. Unul dintre ele este situat în Craiova, are 290,93 de metri pătrați și fost achizitionat în 2019, iar cel de-al doilea, obținut în urma unui credit bancar, în 2019, se află în Bruxelles și are 76 de metri pătrați.