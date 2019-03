Ce beneficii a adus liberalizarea pieței de energie electrică pentru consumatorii business?

Un subiect controversat în România la început de 2018, a fost sfârșitul monopolului pe piața energiei electrice. Odată cu intrarea în noul an, piata consumatorilor de energie electrica și gaze s-a liberalizat total. Drept urmare, toti consumatorii, atât casnici, cât și cei business din Romania, au posibilitatea de a achizitiona energie electrica pentru consum provenita de pe o piață liberă și competitivă și nu vor mai plăti prețuri reglementate (ținute sub control).

Ce opțiuni au acum consumatorii fata in fata cu piata liberalizata de energie in comparatie cu anii trecuti? Cum isi aleg furnizorul dar si ce beneficii le aduce liberalizarea pietei? Desi multi dintre consumatorii de energie electrică se intreaba de ce sa isi schimbe furnizorul de energie electrica si gaze, intrebarea cu adevarat este de ce sa nu si-l schimbe, atat timp cat legea le permite acest lucru si iși pot alege varianta cea mai potrivita pentru ei. Acum iti poti schimba furnizorul, daca nu esti multumit fie de pretul actual al kw de energie al furnizorului tau actual, fie de celelalte servicii ale sale.

Cel mai important aspect de stiut in tot acest proces, este faptul ca schimbarea furnizorului nu trebuie sa te coste absolut nimic, atata timp cat nu renunti la contract inainte de a expira perioada contractuala. Consumatorii business isi pot alege singur furnizorul de energie si cel de gaze naturale, atata timp cat oferta este potrivita consumului și nevoilor sale. Prin alegerea libera a furnizorului de energie, consumatorul contribuie nu numai la stimularea concurentei in domeniu, ci si la extinderea utilizarii de noi forme de energie.

Cum aleg consumatorii varianta cea mai bună pentru consumul și nevoile lor? Site-ul ANRE le pune la dispoziție acestora toate datele despre toți furnizorii de energie electrică în România.

Cum se realizează mutarea de la un furnizor de energie la altul?

Inainte de a schimba orice contract, trebuie sa cititi cu atentie toate clauzele, urmand apoi procedura birocratica care se cere pentru depunerea dosarului care va contine: Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, in original si copie, Certificatul fiscal in original si copie, actul de proprietate sau actul doveditor al dreptului de folosinta asupra locului de consum, Dovada dreptului de reprezentare a societatii de catre persoana ce urmeaza a semna Contractul de furnizare energie electrica, copie factura servicii furnizare electrica (ultima factura de regularizare) emisa de Furnizorul actual de energie electrica, formular de notificare privind schimbarea furnizorului, care se semnează de către titularul contractului încheiat cu actualul furnizor și se trimite acestuia cu cel puţin 21 de zile anterior datei prevăzute pentru intrarea în vigoare a contractului încheiat cu noul furnizor.

Pentru schimbarea unui furnizor de energie in Romania la alt furnizor, trebuie sa tineti cont ca nu este necesara schimbarea contorului, a cablului, prizelor, tevilor etc, altfel spus, reteaua electrica sau de gaze nu se schimba. Pe scurt, nu va exista nicio intrerupere in momentul in care se face schimbarea furnizorului.

Pe langa avantajele aduse consumatorilor casnici și business, liberalizarea pietei de energie electrica prezinta avantaje si pentru furnizori, prin posibilitatea de a-si mări portofoliul de clienți casnici.

Care sunt riscurile?

Singurele riscuri cu care vine aceasta liberalizare a pietei de energie, sunt fluctuaţia preţurilor şi modul aleatoriu al evoluţiei pieţei libere de energie electrica. Prin urmare, orice consumator trebuie să analizeze oferta furnizorului concurenţial și să nu caute doar un furnizor de energie electrică ieftina, ci un furnizor atent la propriile solicitări si nevoi. În plus, pentru mai multă siguranță, trebuie să ia în considerare si toate clauzele contractului de furnizare, inclusiv cele care fac referire la preţul care îi este oferit, precum şi la perioada pentru care acesta urmează sa fie aplicat. Astfel, consumatorul se va asigura că va avea parte de condiţii avantajoase pe întreaga perioadă a contractului.