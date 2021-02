În România, sute de bugetari încasează salarii exorbitante, mai mari decât cele ale președintelui și ale premierului. Cel mai frapant caz este al Aureliei Surulescu, șefa Autorității Rutiere Române, care încasează lunar, 18.000 de euro, de 3 ori mai mult decât președintele. Premierul Florin Cîțu a comentat pe marginea acestui caz.

Miercuri, 3 februarie, premierul a declarată că are în vedere diminuarea cheltuielilor pentru plata salariilor, pentru funcțiile de management din companiile publice. Despre cazul „Surulescu", cel mai probabil va prezenta punctual un punct de vedere, după consultarea grilei de salarizare.

„Vă dați seama că nu am informații despre cum se face salarizarea, dar ne vom uita să vedem dacă este justificat (n.r. - salariul) sau nu.

Eu am încercat să reduc salariile al EXIM și CEC Bank, de asemenea vreau să mă uit la numărul de persoane din consiliul de administrație. Reforma despre care vorbim, va include și grila de salarizare la companiile de stat. Se poate face reforma prin buget sau prin propunerea care vine de la miniștri. Dacă întârzie, vom face reforma prin buget.

Nicio companie care se află în pierdere nu va mai primi subvenții, dacă nu vine cu un plan de restructurare", a declarat Florin Cîțu miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

