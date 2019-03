Ce probleme are aeronava Boeing 737 MAX 8. TAROM și Blue Air sunt în curs de achiziționare a modelului de avion prăbușit în Etiopia

Securitatea Boeing 737 MAX 8 este pusă îndoială puternic, după tragedia din Etiopia, care vine să completeze dezastrul provocat de un accident similar petrecut în doar câteva luni, deși producătorul american se lăuda că aceasta este caracteristica centrală a aparatelor sale potrivit adevarul.ro.



Prin urmare, două companii aeriene din România trec prin momente complicate din punct de vedere strategic, având în vedere că sunt în curs de a achiziţiona acest tip de avioane. Mai exact, compania TAROM a semnat în iulie 2018 o comandă pentru cinci avioane noi Boeing 737 MAX 8, ce vor fi livrate în 2023.



Pentru compania Blue Air problema este chiar de mai mare actualitate pentru că a comandat 12 aeronave tip Boeing 737 MAX 8, dar termenul de livrare este mult mai strâns, începând cu a doua jumătate a acestui an. Până la închiderea ediţiei, reprezentanţii Blue Air nu au vrut să comenteze oportunitatea achiziţiei în noul context.



Așadar, pentru a doua oară în câteva luni, un avion Boeing 737 MAX 8 s-a prăbușit la puțin timp de la decolare, provocând moartea a 157 de persoane, după ce s-a izbit de pământ, duminică, lângă capitala etiopiană Addis Abeba. Martorii povestesc că aeronava s-a pulverizat, iar fragmente din ea s-au răspândit pe 10.000 de metri pătraţi.



Publicația mai notează că, pentru moment, se ştie că „pilotul a menţionat că are dificultăţi şi vrea să se întoarcă” iar autorităţile aeroportuare i-au dat undă verde să revină la Addis Abeba, a declarat directorul executiv al Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam. Din păcate avionul nu a mai reuşit să ajungă la aeroport deşi condiţiile meteorologice erau bune.



În orice caz, specialiștii din zona aviației scot în lumină următorul fapt: scenariile celor două tragedii sunt identice.



„Este vorba de acelaşi tip de avion. La fel ca în cazul Lion Air, accidentul s-a produs la puţin timp după decolare şi piloţii au transmis mesaje pentru a spune că întâmpină probleme, iar apoi a urmat căderea avionului. Este greu de spus că acesta nu seamănă cu primul accident”, spun experţii în domeniul aeronautic.



Sorin Stoicescu, specialistul în aviație consultat de Adevărul, a explicat că acest nou tip de avion are unele particularităţi constructive ieşite din comun, dar şi unele probleme de procedură. Din aceste motive, expertul că cele două companii româneşti care îşi achiziţionează aceste tipuri de avioane ar trebui să aştepte finalizarea anchetelor celor două accidente.



„Pentru TAROM asta nu cred că este o problemă pentru că avioanele lor vor fi livrate peste patru ani, iar anchetele vor fi deja finalizate. Până atunci este obligatorie formarea piloţilor pentru zborul cu acesttip de avioane care au fost concepute să fie cu 10 la sută mai eficiente, dar au un cu totul alt comportament de zbor în comparaţie cu vechile generaţii de 737”, a subliniat Sorin Stoicescu.