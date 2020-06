Ce profit are, de fapt, un casino?

Coeficientul RTP provine de la ‘Return To Player’, termen ce se traduce în limba română ca ‘rambursare către jucător’. Acest indice utilizat de casinouri şi furnizorii de jocuri de casino reprezintă cât la sută din sumele jucate la un joc se întorc sub formă de câştiguri către jucători. În general, RTP-ul unui casino online este cuprins între 92% şi 98% în funcţie de slot-ul ales. Asta înseamnă procentul mediu calculat pe termen lung.

Furnizorii de jocuri la aparate au dreptul de a-şi seta acest RTP, respectând normele şi legile în vigoare, având un mecanism corect şi transparent. De asemenea au obligaţia legală de a îl afişa la vedere. De reţinut faptul că în această industrie online foarte competitivă, dezvoltatorii de jocuri de casino se întrec pentru a aduce jocuri cu cele mai noi funcţii, cu grafică impecabilă, caracteristici unice, de aceea pentru promovarea jocurilor proaspat lansate oferă deseori un RTP mai atrăgător.

Profitul unui casino online

Dacă luăm în considerare un RTP de 100%, asta ar însemna că jucătorul are şanse egale cu cele ale casinoului, evident acest aspect nu este valabil în realitate, procentul fiind sub acest nivel pentru că altfel casinourile nu ar mai înregistra profit. Mai exact dacă un joc, spre exemplu Sizzling Hot Deluxe, Power Stars sau clasicul Book Of Ra, are un RTP în procentaj de 95%, rezultă că pe termen lung casinoul are un profit de 5% din sumele rulate. De menţionat ca legislatia impune un RTP de cel putin 70%, insa concurenta mare intre jocuri si furnizori a dus acest RTP la cel putin 92% in majoritatea cazurilor.

Formula de calcul a RTP-ului

RTP = (Suma câştigată de jucători) / (Suma rulată de jucători) * 100

În ciuda faptului că acest calcul este foarte uşor de realizat, nu se aplică la fiecare sesiune pe care o joci sau pentru fiecare jucător în parte. În cazul în care accesezi un casino online cu o rată de plată de 95% şi mizezi 100RON, asta nu înseamnă că vei primi înapoi 95RON. Poţi câştiga sume mai mari sau poţi pierde toţi banii, deoarece acest indice este total aleatoriu şi luat în considerare pe termen lung.

Volatilitatea unui joc de casino

De asemenea este important să ţinem cont de volatilitatea unui slot, mai ales că majoritatea casinourilor online au început să afişeze volatilitatea în meniul de setări ale jocului. Să înţelegem mai bine, un joc cu o volatilitate mică este echivalentul unor caştiguri mai dese dar mai mici în general. Sunt recomandate atunci când nu ai un buget foarte mare şi vrei să te distrezi mai mult. Un joc cu o volatilitate medie reprezintă un echilibru al aşteptărilor tale din punct de vedere al câştigurilor şi al pierderilor. Iar un joc cu o volatilitate mare este calea spre câştiguri mai rare, dar mult mai mari, cu posibilitatea de a compensa la un moment dat cu un câştig fabulos. Este recomandat atunci când ai un buget ceva mai mare şi bineînţeles răbdare să prinzi câştigul fabulos.

În încheiere, este foarte important să înţelegi acest mecanism de acordare a câştigurilor la orice joc pe orice platformă de casino online în care vrei să activezi, deoarece te poate feri de situaţiile în care ai crede că nu este posibil să pierzi o sumă de bani fără să prinzi vreun câştig mai însemnat sau chiar runde cu rotiri gratuite . Cu toţii am auzit acele mituri din diferite casinouri offline precum că la un slot în care cineva pierdea foarte mulţi bani, trebuia să acorde un câştig mare imediat. Nimic mai fals, după cum am menţionat mai sus, balansarea se face pe termen lung, astfel nu îţi poate garanta nimeni că vei primi un anume procentaj din suma jucată la fiecare sesiune de joc.

Indiferent ce fel de jucător sunteţi, începător sau avansat, alegeţi variaţii care vă pun în avantaj, respectiv un RPT mai mare.