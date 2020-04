CORONAVIRUS | Ministrul Economiei, despre companiile afectate de criza COVID-19: Până acum s-au eliberat 15.000 de certificate de urgență (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmmat, în ședința de Guvern de miercuri, că, până în prezent, s-au eliberat 15.000 de certificate de urgență de tip 1, de la companiile afectate de pandemia de coronavirus.

Mai mult, au fost și 5.000 de cereri pentru compoaniile ale căror venituri s-au redus cu 25 la sută.

Acesta a adăugat că în aplicație solicitările sunt procesate și, în același timp, eliberate certificatele.

Virgil Popescu a declarat că, în prezent, se mai lucrează la două aplicații, respectiv ”una, în care să punem toți producătorii de dispozitive medicale, și a doua, cu operatorii din zona de turism, care să ne spună ce avans au încasat de la clienți și plățile pe care le-au făcut”.

În acest context, premierul Ludovic Orban a mărturisit că este ”uimit” de ce i-a spus ministrul Economiei.

