Senatorul liberal Florin Cîţu a criticat în termeni duri proiectul rectificării bugetare prezentat marţi de către Ministerul Finanţelor Publice. Aceasta a arătat că această rectificare este una negativă orice ar zice Teodorovici, iar cifrele arată clar că există o gaură importantă şi la bugetul pentru pensii, iar banii mutaţi pentru PNDL, de unde se alimentează baronii locali, sunt unii fictivi pe care Guvernul speră să îi obţină prin introducerea de noi taxe.

"Situaţia este mult mai gravă pentru că trebuie să pornim de la imaginea de asamblu. Ministerul Finanţelor Publice şi Guvernul PSD-ALDE propun o rectificare bugetară pozitivă. Total fals! Pentru că excuţia bugetară de până acum, primele 6 luni de zile, arată clar că veniturile la bugetul sunt sub cele programate, sunt cam 93-94% din ce e programat. În aceste condiţii este clar că rectificarea bugetară va fi una negativă. Adică trebuia să taie cheltuieli mult mai mult decât o fac. Ceea ce fac ei acum este o scamatorie şi zilele viitoare voi prezenta. E adevărat, taie de la unele ministere şi banii care se duc către baroni, în special cei PSD, sunt doar pe hârtie că nici acei bani nu există.

Cu această rectificare aflăm două chestii, că la bugetul de pensii gaura este de 6 miliarde de lei, ceea ce confirmă ceea ce spuneam, iar pentru bani pentru baroni sunt fictivi. Sunt bani pe care speră să îi ia prin taxele pe care le vor introduce în următoarea perioada. (...)

Nu există bani la buget nici pentru pensii, nici pentru baroni, dar este un exerciţiu pe care îl face domnul Teodorovici şi încearcă să mai tragă de timp o perioadă şi veţi vedea că situaţia se înrăutăţeşte de la o lună la alta", a afirmat Florin Cîţu, în direct pentru B1TV.

