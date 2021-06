Claudiu Năsui: Dacă vrem să vină mai multă lume în piața muncii, să nu mai plece românii în alte țări, trebuie să reducem povara fiscală. Noi propunem reducerea impozitării muncii (VIDEO)

Claudiu Năsui, ministrul USR-PLUS al Economiei, a declarat vineri, pentru B1 TV, că o soluție pentru deficitul de forță de muncă din sectorul HoReCa, și nu numai, și pentru ca românii să nu mai muncească la negru este reducerea poverii fiscale pe muncă, mai ales în cazul salariilor mici. USR-PLUS a propus zero taxe pe salariul minim, măsură inclusă în programul de guvernare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

