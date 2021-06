Claudiu Năsui, despre schema de ajutor pentru HoReCa: Toată lumea a avut de suferit, toată lumea e despăgubită / Ce trebuie să facă o firmă pentru a primi banii (VIDEO)

Claudiu Năsui, ministrul USR-PLUS al Economiei, a vorbit vineri, pentru B1 TV, despre schema de despăgubiri pentru industria HoReCa. Aceasta va fi lansată marți. Năsui a precizat că nu va mai exista criteriul ”primul venit, primul servit”, ci toate firmele înscrise vor primi bani. Ministrul a explicat și cum se pot înscrie societățile interesate. Bugetul alocat programului e de 2,5 miliarde de lei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

