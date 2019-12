Compania Natională de Infrastructură Rutieră a cheltuit peste 1 miliard de euro în 2019. Cu aceşti bani a reuşit să dea în folosinţă doar 43 de km de autostradă, mai puţin de jumătate din câţi promitea fostul ministru al transporturilor, Răzvan Cuc.

Potrivit site-ului Ministerului Finanţelor, CNAIR a cheltuit anul acesta 3,5 miliarde de lei, din care 1,6 miliarde de lei au reprezentat investiţiile, 1,4 miliarde de lei s-au dus spre achiziţionarea de bunuri şi servicii, iar 0,5 miliarde de lei au reprezentat cheltuielile cu personalul.

Cu aceşti bani CNAIR a tăiat panglica la loturile 3 şi 4 ale autostrăzii Lugoj-Deva. 34 de kilometri de şosea de mare viteză pentru care s-au cheltuit aproape 1 miliard de euro. Asta deşi fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, promitea la începutul anului că vor fi daţi în folosinţă circa 100 de kilometri în 2019.

Lotul 4 al autostrăzii Lugoj - Deva, care măsoară 22 de kilometri şi leagă localităţile Şoimuş şi Ilia din judeţul Hunedoara a fost dat în circulaţie în luna august a acestui an. Segmentul de autostradă este parte integrantă a coridorului 4 Pan european, Rin - Dunăre.

Potrivit Ziarului Financiar, cealaltă „realizare" a CNAIR, lotul 3 al Autostrăzii Lugoj - Deva, cu o lungime de 21 de kilometri, a fost dat în exploatare pe 23 decembrie, cu restricţii de viteză şi tonaj. Maşinile pot circula cu maximum 80 km/oră iar tonajul nu poate depăşi 7,5 tone. Segmentul de autostradă a costat 530 de milioane de lei fără TVA şi ar fi trebuit să fie gata pe 27 mai 2016.

După deschiderea circulaţiei pe cele două tronsoane, reţeaua de autostrăzi din România măsoară 850 de kilometri.

Surse din CNAIR spun că mai sunt finalizaţi 12 kilometri la centura oraşului Bacău, parte a Autostrăzii Moldovei, dar nu sunt daţi în circulaţie.

Construcţia Centurii Bacăului a început în martie 2019 şi va avea o lungime de 30,8 km, din care 16,2 km vor fi construiţi la profil de autostradă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.