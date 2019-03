Doi comisari europeni îi transmit un AVERTISMENT DUR lui Eugen Teodorovici: Taxa pe bănci este prea mare. Fondurile de pensii ar putea pleca din țară (VIDEO)

Avertisment oficial din partea a doi comisari europeni pentru ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, pe tema ordonanţei de urgenţă care modifică sistemul bancar. Taxa este substanțial mai mare în România faţă de alte țări ale Uniunii Europene, iar administratorii fondurilor de pensii ar putea pleca din țară din cauza ordonanţei, îi transmit lui Teodorovici vicepreședintele Comisiei Europene şi comisarul însărcinat cu Afaceri economice, informează HotNews.ro.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, si comisarul însărcinat cu Afaceri economice, Pierre Moscovici, i-au trimis o scrisoare - avertisment ministrului Eugen Teodorovici. Potrivit jurnalistilor de la HotNews.ro, cei doi înalți oficiali europeni se arată îngrijorați de efectele OUG 114/2018, care impune taxe pe activele bancare.

”Consecințele acestui impozit asupra sectorului bancar din România par să fie substanțial mai mari decât în alte țări ale Uniunii Europene care au introdus taxele bancare în trecut. Acest lucru poate avea efecte nu numai pentru sectorul bancar, dar poate împiedică activitatea de creditare și intermedierea financiară, dăunând investițiilor și creșterii economice pe termen lung”, susţin la unison Valdis Dombrovskis și Pierre Moscovici.

Aceştia i-au scris lui Teodorovici că sunt foarte îngrijorați și de indexarea taxei la ROBOR, întrucât, susțin comisarii europeni, limitează capacitatea Băncii Centrale de a-și îndeplini obiectivele, și anume stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară. Acestea nu sunt, însă, singurele semnale de alarmă trase de vicepreședintele Comisiei Europene și de comisarul însărcinat cu Afaceri economice.

”În al doilea rând, măsurile incluse în ordonața de urgență 114 cu privire la cel de-al doilea pilon de pensii ar putea afecta viabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii, ar limita diversificarea surselor de venit la pensie, dar și dezvoltarea pieței de capital. (...) Ordonanța introduce o creștere semnificativă a cerințelor minime de capital care nu se bazează pe o creștere a riscurilor. Aceasta și alte caracteristici ale ordonanței 114 măresc probabilitatea ca acești investitori pe termen lung în economie să plece”, atrag atenția cei doi comisari.

În încheierea scrisorii, Valdis Dombrovskis și Pierre Moscovici îi transmis ministrului Finanțelor că ordonanța 114 poate încetini dezvoltarea pieței de capital, investițiile pe termen lung și predictibilitatea pensionarilor.

