Comisia Europeană a declanşat procedura de deficit excesiv în cazul României (DOCUMENT)

Declanșarea procedurii de deficit excesiv este ”garantată” în cazul României, se arată într-un raport al Comisiei Europene, în care se constată depășirea, în 2019, a țintei de deficit de 3% din PIB.

Experții europeni precizează că din 2017 și până în 2019 guvernele PSD nu au ținut cont de recomandările Consiliului UE.

”Din 2017, Consiliul UE a emis recomandări bi-anuale la care România nu a răspuns cu acțiuni eficiente, deviind în mod repetat și semnificativ de la măsurile recomandate de ajustare. (...) Autoritățile (din România – n.r.) au încălcat sistematic regulile fiscale naționale”, se arată în raportul citat de G4 Media.

Totodată, în documentul Comisiei Europene se precizează că ANAF nu și-a îndeplinit ținta de colectare stabilită pentru 2019, iar investițiile publice au atins în 2017 un minim istoric după aderarea la UE (doar 2,6%), și au crescut nesemnificativ în 2018.

Raportul publicat de Comisia Europeană poate fi consultat AICI

Amintim, în acest context, că ministrul demis al Finanțelor, Florin Cîțu, a susținut că declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorările de pensii și salarii programate pentru acest an, informează Agerpres.

Întrebat, joi, de jurnaliști dacă pensiile și salariile vor mai fi majorate, în contextul procedurii anunțate de oficialii europeni, Cîțu a răspuns: "Nu. Ceea ce spunem noi este că în momentul în care am construit bugetul am ţinut cont de legislaţia în vigoare, dar ţinem cont şi de evoluţia economiei şi cea bugetară. Până acum nu avem de ce să ne îngrijorăm. În ianuarie am avut încasări foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat TVA cu un miliard mai mult decât anul trecut, deci în acest moment nu trebuie nimeni să se îngrijoreze, banii pentru buget sunt acolo. Mai mult, am plătit deja salariile mărite pentru sectorul bugetar, nu există nici aici niciun fel de îngrijorare. Salariile şi pensiile au fost prinse în buget, nu există niciun fel de discuţie".

Totodată, ministrul demis al Finanțelor a precizat că era declanșarea procedurii de deficit excesiv de către Comisia Europeană este ceva previzibil.

"Strategia fiscal-bugetară arată deja că deficitul bugetar va scădea sub 3% în 2022. Când am construit bugetul pe 2020, am luat în calcul că va fi declanşată procedura de deficit excesiv. Nu aveam cum să evităm, ştiam foarte bine că vom depăşi 3%, am spus acest lucru din prima conferinţă de presă. Avem un set de măsuri pentru reducerea deficitului în viitor, pe care le-am prezentat în strategia fiscal-bugetară", a mai spus Florin Cîțu.

Ministrul a anunțat și că execuţia bugetară pe luna ianuarie arată mai bine decât era aşteptat, iar, în 2020, deficitul ar putea fi mai mic de 3,6% din PIB. În acest context, Cîțu a susținut că trebuie negociată cu Comisia Europeană viteza cu care România se va întoarce la un deficit sub 3% din PIB.

"Bineînţeles, Comisia dorea anul acesta, dar noi spunem foarte clar că nu se poate, pentru că o astfel de politică fiscală ar putea afecta negativ economia. Şi nu vom face aşa ceva. Vom încerca să negociem şi să arătăm că revenim sub 3% în 2022, este un lucru de care ne ţinem", a mai afirmat Florin Cîțu.

"Nu vom face corecţii. Procedura de deficit excesiv înseamnă măsuri pe care Guvernul le prezintă pentru a reduce deficitul în viitor. Deja am arătat în strategia fiscal-bugetară că deficitul va scădea în fiecare an până sub 3% în 2022", a continuat ministrul.