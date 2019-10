EXCLUSIV // Consiliul Concurenței continuă seria de investigații pe piața gazelor și a energiei din România. O firmă care distribuie gaze a fost deja amendată pentru tarifele ridicate de branșare la rețeaua de gaze pe care le practica. În curând se vor finaliza și alte 3 investigații care privesc tarifele de branșare, dar și altele privind prețul practicat. Printre firmele luate în vizor de Consiliul Concurenței se află și E-on Gaz sau Engie.

„Sunt mai multe investigații, 4 pe zona de branșamente unde am sancționat cu mai mult timp în urmă o firmă mai mică Otto Gaz. Avem în finalizare în termen de vreo lună de investigații pe Premier Energie și pe Engie și la anul o să terminăm investigația pe E.ON. Cred că o să acoperim cele mai mari rețele de distribuție a gazului din țară. În plus față de asta avem investigații și pe modul cum se formează prețul. atât pe piața de electricitate. cât și pe piața de gaze, ne uităm la tranzacționările de pe Bursa Română de Mărfuri la gaze și ne uităm la piața de echilibrare și rolul Hidroelectrica în piața de echilibrare pentru electricitate.

Pe zona de distribuție gaze companiile dețin monopolul, este o singură țeavă de gaze pe o stradă, automat este un monopol, important este ca această firmă care deține monopolul să nu abuzeze de poziția pe care o are. Noi din păcate am depistat situații în care tarifele de branșare erau exagerate și de aceea am aplicat sancțiuni. În unele cazuri clienții au fost despăgubiți și de aceea am redus amenda ca recunoaștere a faptului că firma și-a corectat greșeala și a redus prețurile. ANRE-ul (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) se uită la calitatea gazelor, este o activitate reglementată", a declarat pentru B1.ro președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu.