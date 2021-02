Consiliul Fiscal: Ținta de deficit asumată de actualul guvern pentru 2021 este plauzibilă

Ținta de deficit bugetar asumată de Guvernul României, de 7,16% din PIB pentru anul 2021 este plauzibilă consideră Consiliul Fiscal, într-o analiză privind Legea bugetului de stat, Legea bugetului de asigurări sociale pentru 2021 şi Strategia fiscal-bugetară 2021 - 2023.

"Construcţia bugetului pentru 2021, care ţinteşte un deficit cash de 7,16% din PIB, semnalează o modificare de abordare a politicii fiscale/bugetare. Este drept că în perioada 2021-2022 politica bugetară continuă să fie pro-ciclică în raport cu output gap-ul economiei (distanţa faţă de PIB potenţial), dar această situaţie este inevitabilă în condiţiile necesităţii de a limita deficitele. Corecţia graduală a deficitului bugetar corespunde unei atitudini raţionale, care permite consolidarea revenirii economiei ce a fost amorsată la finalul anului 2020. Corecţia graduală a deficitului bugetar a fost susţinută de Consiliul Fiscal în analizele şi opiniile sale", se menţionează în raportul CF.



De asemenea, aceştia avansează o plajă de evoluţie a PIB între 4 şi 5% pentru anul 2021, având în vedere incertitudinile existente, în timp ce creşterea PIB estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este de 4,3%.

Din punct de vedere al deficitului structural, România înregistra cel mai ridicat nivel din UE încă dinaintea manifestării pandemiei COVID-19. Pe fondul evoluţiilor fiscal-bugetare din anul 2020, deficitul structural a avansat cu aproximativ 2,5 % din PIB potenţial. "Un factor ce a determinat evoluţia ascendentă a deficitului structural este reprezentat de creşterea puternică a cheltuielilor de personal şi a celor cu asistenţa socială pe parcursul ultimilor ani. În 2020 s-a atins un vârf din acest punct de vedere, cheltuielile de personal şi cele cu asistenţa socială reprezentând 94,3% din veniturile fiscale (inclusiv contribuţii de asigurări), respectiv 23,9% din PIB. Această situaţie nu este sustenabilă, având în vedere că este localizată la nivelul categoriilor de cheltuieli permanente", explică raportul.

Documentul mai arată că fragilitatea poziţiei finanţelor publice la finele anului 2020 este evidenţiată de nivelul redus al veniturilor fiscale, inclusiv contribuţii de asigurări (25,3% din PIB), şi al veniturilor bugetare (31% din PIB), aceste valori fiind printre cele mai mici din UE.

Coaliția și-a asumat un deficit de 7,16% din PIB

Premierul Florin Cîțu susține că liderii coaliției de guvernare și-au asumat deficitul bugetar de 7.16, care nu va fi depăși. Mai mult decât atât, premierul Cîțu a anunțat că vor exista bani pentru plata facturilor din Ministere, iar în prezent au fost identificate inclusiv zonele în care mai sunt necesare sume, pentru mărirea bugetulu. Mai mult decât atât, premierul a ținut să clarifice și bugetul autorităților locale, explicând că acesta nu va fi mai mic, însă banii nu vor mai veni de la bugetul de stat, ce din colectarea taxelor și impozitelor.

„Da, am discutat cu toți și cu liderii coaliției, discutăm și astăzi, nu există discuții. Liderii coaliției și-au asumat un deficit bugetar de 7.16. Am prezentat acest buget public, am făcut alocările, vedem în acestă dezbatere.

A fost publicat bugetul săptămâna trecută pentru a vedea dacă există nevoi în unele zone. S-au identificat zone, dar sunt sume mici, câteva credite de angajament, cred că la Ministerul Sănătății vor mai fi puse credite de angajament, ceea ce înseamnă că pot să mai facă contracte, dar în rest pentru plata facturilor, și la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Transporturilor și la Ministerul Sănătății sunt alocați, nu există nicio problemă. Veți vedea că nu există probleme la plata facturilor.”, a declarat premierul.