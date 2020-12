Constantin Rudniţchi: Marea problemă a anilor viitori este legată de consolidarea fiscală, dar avem unele măsuri care sunt foarte expansioniste în materie de de cheltuieli

Analistul economic Constantin Rudniţchi a avertizat sâmbătă, în timpul unei intervenții telefonice în emisiunea " Talk B1" despre provocările financiare cuazate de pandemia de COVID-19, dar și despre care ar trebui să fie prioritățile economice pentru noul Guvern.

"Marea problemă a anilor viitori este legată de consolidarea fiscală, care înseamnă o ținere sub control a cheltuielilor publice și o creștere a veniturilor. Aceste două procese cumulate trebuie să ducă la o scădere a deficitului bugetar, pentru că dacă anul acesta, de exemplu, se va încheia cu deficit de 9% sau chiar 10, o să vedem, anul viitor va trebui să avea un deficit de 7%.

Toate aceste cheltuieli care in acest an au fost destul de generoase, mă refer la cele legate de redresarea economiei sau protecția salariaților, vor trebui să fie mai mici, în contextul în care veniturile bugetare nu vor crește substanțial, pentru că nu avem previziuni de creștere, chiar dacă toate programele de guvernare ale partidelor care negociază acum actul de guvernare prevăd creșteri e venituri pe fondul reducerii evaziunii fiscale, de exemplu, dar asta auzim de ani de zile", a declarat specialistul.

