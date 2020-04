Aproape 8.500 de operatori de spitale și clinici private, instituții de stat din domeniul sănătății și cabinete medicale și stomatologice au suspendat contractele a circa 40.000 de angajați, reprezentând 10,5% din personalul total, informează Profit.ro. Asta în condițiile în care sistemul medical se confruntă cu epidemia de coronavirus, iar Ordonanțele Militare emise pe timpul stării de urgență au suspendat activitatea cabinetelor stomatologice, internările și intervențiile care nu constituie o urgență și consultațiile ce pot fi reprogramate.

Companii private din domeniul medical, inclusiv Regina Maria, MedLife, Synevo, Clinica Sante, Sanador sau Polisano, au suspendat contractele mai multor angajați în această perioadă.

O decizie similară a fost luată la nivelul mai multor instituții din domeniul sănătății, precum DGASPC Sector 4, Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov sau Direcția Creșe Iași.

De asemenea, au fost suspendate și contracte ale unor angajați din Spitalul Universitar de Urgență Elias (125 de contracte, cele ai multe persoane fiind trimise în șomaj tehnic), din Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" și din mai multe spitale județene de urgență, informează Profit.ro.

Potrivit sursei citate, la data de 23 aprilie, un număr de 8.467 de operatori din domeniul sănătății, privați sau de stat, aveau suspendate 39.577 de contracte de muncă, din care 29.320 sunt cu trimitere în șomaj tehnic.

Printre persoanele care nu mai lucrează în această perioadă se numără și cadre medicale, asta deși ne confruntăm cu epidemia de coronavirus.

