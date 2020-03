Coronavirusul afectează grav Ford România. 6.000 de angajați de la Uzina din Craiova vor intra în șomaj tehnic.

Producătorul american de mașini a luat această decizie din cauza pandemiei de coronavirus.

Măsura va intra în vigoare pe data de 19 martie și va dura până pe data de 5 aprilie, cu posibilitate de prelungire.

Șomajul tehnic reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă, din motive economice, tehnologice, structurale. În această perioadă, angajații vor primi doar 78% din salariul normal.

