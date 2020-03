Coronavirusul îi loveşte puternic pe cei mai bogaţi oameni ai planetei. Astfel, averea celor mai înstărite persoane din întreaga lume a scăzut cu 444 miliarde de dolari în ultima săptămână, pe măsură ce epidemia de coronavirus a continuat să se extindă și a afectat pieţele bursiere, informează B1 TV.

Pierderea uriașă din rândul investitorilor la bursă este o consecință a epidemiei de coronavirus, care i-a sărăcit pe cei mai bogați 500 de oameni ai lumii de 444 de miliarde de dolari doar săptămâna aceasta. Indicele bursier american Dow Jones Industrial Average a pierdut peste 12%, cea mai gravă scădere înregistrată în decursul unei săptămâni după criza financiară din 2008. Deprecierile înregistrate la nivel global au şters mai mult de 6.000 de dolari de pe pieţele bursiere.

