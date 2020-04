CORONAVIRUS | Florin Cîțu: După ce trece criza din sănătate, știm cum să ne luptăm cu criza economică. Estimăm că revenirea economiei va începe din lunile iulie-august (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că, potrivit estimărilor, revenirea economiei va fi destul de puternică după ce va fi depășită criza din sănătate, provocată de pandemia de coronavirus.

”Ceea ce am spus în ultimele două săptămâni, a fost confirmat și de domul premier: economia va avea o revenire în «V». Nu este doar estimarea noastră, este estimarea pe care am văzut-o și la Fondul Monetar Internațional, și la alte instituții. Există diferențe în ceea ce privește magnitudinea cu care economia se va contracta în acest an, dar toate estimările arată că după această contractare, vine o revenire a economiei la fel de puternică. Noi estimăm că revenirea va începe din trimestrul al treilea al anului acesta, poate din iulie-august”, a declarat ministrul.

Florin Cîțu: Vom face toate eforturile pentru a plăti pensiile și salariile la timp

Totodată, acesta a dat asigurări că nu vor exista probleme cu plata pensiilor și salariilor, așa cum a susținut, de altfel, și premierul Ludovic Orban.

”Am spus de la începutul anului că vom face toate eforturile pentru a plăti pensiile și salariile la timp”, a subliniat Cîțu.

”Este ca și cum aș spune că astăzi este joi, când spun că execuția cheltuielile sunt legate de execuția bugetară, este ceva normal. Totul este legat de execuția bugetară, dar asta nu trebuie să ne sperie. Este doar o afirmație care arată clar că trebuie să fim foarte atenți și foarte precauți. Proiectele populiste aruncate în Parlament de cei trei președinți de partide care instigă, printre altele, și la revoltă socială, acelea sunt pericolul pentru stabilitatea bugetului. Noi știm ce avem de făcut, am crescut deficitul bugetar, este adevărat, dar am luat totul în calcul și până acum nu au fost probleme, nu vor fi nici de acum încolo”, a mai declarat ministrul.

Ministrul Finanțelor: România are venituri mai mici decât cheltuielile

Întrebat dacă se pune problema unui împrumut pentru plata pensiilor și salariilor, ministrul Florin Cîțu a răspuns: ”Ne împrumutăm și acum. România a început acest an cu o moștenire îngrozitoare, avem o structură a bugetului foarte rigidă și dificilă, în care majoritatea sunt cheltuieli de personal sau ajutor social. Ne-am împrumutat de la începutul anului, ăsta este adevărul. România are venituri mai mici decât cheltuielile. Nu a fost decizia noastră, așa am preluat această situație. În ceea ce privește salariile, pensiile, investițiile, pentru tot ceea ce am pus noi în buget nu există niciun fel de probleme. E adevărat că deficitul poate să crească și nu ne mai penalizează anul acesta Comisia Europeană, dar deficitul trebuie finanțat și aici apare problema. Măsurile pe care le-am luat noi sunt toate calculate și avem fiecare ban pus de-o parte pentru aceste măsuri. Pericolul vine de la acele proiecte care vin din Parlament, ale unor oameni care sunt în campanie electorală când toată România este în criză”, a mai spus Cîțu.

Florin Cîțu: După ce trece criza din sănătate avem instrumentele, știm cum să ne luptăm cu criza economică

În ceea ce privește declarația premierului, potrivit căreia măsura șomajului tehnic pentru angajații de la stat nu mai este de actualitate în acest moment, Florin Cîțu a precizat: ”În acest moment, folosim toate resursele pe care le avem pentru a trece de criza de sănătate. Avem două obiective: să-i ținem pe români sănătoți și să menținem capacitatea de producție intactă, dar primordială este sănătatea românilor. La asta ne uităm acum, în această direcție orientăm resursele în acest moment. Vom putea discuta despre alte reforme după ce trece criza din sănătate. După ce trece criza din sănătate avem instrumentele, știm cum să ne luptăm cu criza economică. Instrumentele de a ne lupta cu criza economică sunt la dispoziția noastră peste tot în lume. Eu am încredere, pentru că am văzut și cum a reacționat economia în ultima lună și jumătate – mult mai bine decât mă așteptam. Ne pregătisem pentru un scenariu mult mai dificil”.