CORONAVIRUS | Florin Cîțu: Mi-a fost mai frică de deficit şi capacitatea de finanţare a României decât de COVID-19

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, susține că în această perioadă a pandemiei s-a temut mai tare problemele legate de capacitatea de finanțare a României, decât de pericolul de a fi contaminat cu noul coronavirus. Prezent într-o emisiune televizată, Cîțu a vorbit și despre creșterea pensiilor, precizând că bugetul actual poate susține o creştere de 10% a pensiilor în acest an. Acesta va prezenta premierului două scenarii pentru pensii, dintre care unul prevede o creştere de 10%, fără să dea detalii despre cealaltă variantă.



Florin Cîțu: Mi-a fost mai frică de deficit decât de COVID-19

Întrebat, la Digi 24, dacă i-a fost frică de COVID-19, ministrul Finanțelor a răspuns: "Nu prea am avut timp să mă gândesc la asta, singura îngrijorare a mea era ce se întâmplă în situaţia aceasta cu finanţele publice. Eu am respectat toate condiţiile, dar mai mult frica nu a fost pentru mine, pentru că am fost atât de concentrat din februarie de când am văzut că se întâmplă ceva, şi mă gândeam la cum o să ieşim. Când ai atât de multe probleme, la tine te gândeşti ultimul. Să ştiţi că mie îmi era mai frica în februarie şi în martie pentru deficit, stabilitate, capacitatea de finanţare. Da, îmi era mai frică decât de COVID".

Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul României

Agenția de rating Standard&Poor’s a reconfirmat, vineri, ratingul României la BBB-/A-3, perspectiva rămânând negativă, așa cum a fost stabilită în decembrie 2019. De asemenea, S&P estimează o contracție economică de 5,5% în acest an și anticipează o creștere a pensiilor de 10%, nu de 40%, cum este prevăzut în lege.

Totodată, agenția de rating atrage atenția asupra faptului că există riscuri „în ceea ce privește balanțele fiscală și externă”, dacă decidenții politici nu stabilizează situația bugetară, afectată de criza generată de pandemia de coronavirus. În aceste condiții S&P anticipează o scădere a ratingului în viitor, dacă dezechilibrele fiscale și externe rămân ridicate.

Florin Cîțu, despre anunțul S&P: Încă un scenariu apocaliptic a fost demontat

Referitor la anunțul S&P, ministrul Finanțelor a declarat, sâmbătă, că demontează "un scenariu apocaliptic” despre care vorbeau unii politicieni și a promis că România va reveni cât mai curând la perspectiva ”stabil”.

"Este clar că încă un scenariu apocaliptic a fost demontat. (...)Agenţia de rating spune foarte clar care au fost motivele pentru care a păstrat ratingul de ţară. În primul rând, încrederea în acest guvern este foarte clar stipulată în raport. În al doilea rând, se spune foarte clar faptul că am reuşit să convingem investitorii străini cu acea emisiune de obligaţiuni. (...) Și, bineînțeles, creşterea economică din primul trimestru”, a spus Florin Cîțu, în cadrul unei declarații de presă de la Palatul Victoria.

Totodată, acesta a ținut să sublinieze că perspectiva negativă a României are legătură cu măsurile luate de guvernările PSD.

”Această perspectivă negativă nu este responsabilitatea acestui Guvern”, a mai spus Cîțu.

Ministrul Finanțelor, despre creșterea pensiilor

În ceea ce privește suboectul creșterii pensiilor, ministrul Finanțelor a declarat, la Digi 24, că acestea vor fi majorate în luna septembrie, precizând însă că și o creștere cu 10% vine cu niște riscuri.

„Voi prezenta premierului două scenarii pe care ni le putem permite în acest moment şi fiecare cu riscul său. Unul este o creştere cu 10% a pensiilor, dar şi acolo sunt riscuri. Al doilea scenariul îl prezint premierului întâi. (...) O să creştem pensiile în septembrie. Este ceea ce putem în acest moment, o creştere de 10% în anul acesta este ceea ce poate să susţină acest buget. Putem pe termen scurt să facem tot felul de nebunii cum a făcut PSD, dar trebuie să fim responsabili”, a mai declarat Florin Cîțu.