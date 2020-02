Românii speriați de coronavirus au luat cu asalt marile magazine. Primele probleme de aprovizionare, la produse precum pastele și drojdia (VIDEO)

De câteva zile, magazinele se golesc mai ceva ca-n perioada sărbătorilor. Pe fondul isteriei legate de coronavirus, în mai multe mari magazine din Capitală și țara, rafturile sunt golite cu repeziciune. Și deja apar primele semne ale unei crize alimentare reale. Marile magazine par bine aprovizionate cu apă, carne, fructe și alte produse, dar drojdia aproape că nu mai există, iar pastele se mai găsesc numai în două-trei sortimente. Aceste produse se mai află pe rafturile micilor magazine, dar în marile hypermarketuri se văd deja efectele problemelor de aprovizionare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.