CORONAVIRUS | Ministrul Bode: 'Nu s-a luat în discuție închiderea metroului' (VIDEO)

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, că nu s-a luat în discuție închiderea transportului subteran în Capitală.

“La nicio ședință la care am participat, nu s-a luat în discuție închiderea metroului”, a precizat Bode.

