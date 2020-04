CORONAVIRUS | Ministrul Economiei: Certificatul de situație de urgență se poate obține online (VIDEO)

Virgil Popescu a declarat, duminică seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că certificatele de situații de urgență se pot obține online.

Aplicația care permite acest lucru este funcțională și a fost ridicată, duminică seară, pe site-ul prevenire.gov.ro.

”Deja sunt companii care solicită și au obținut acest certificat. Pe portal se pot elibera în mod automat fără nicio interacțiune între Autoritatea Publică Centrală și companie”, a afirmat ministrul.

Certificatele sunt de două tipuri, respective albastru și galben.

Astfel, potrivit lui Virgil Popescu, certificatul de tip 1, sau albastru, atestă că o companie a avut activitatea oprită total sau parțial de către ordonanțele militare, iar cu acele certificate compania poate să-și amâne plata la chirie și utilități.

Totodată, acele certificate pot fi depuse pentru a se obține eșalonarea ratelor creditelor la bănci.

”Al treilea lucru, pot să invoce, doar ca IMM, forța majoră și nu mai e nevoie să plătească acea taxă de 500 de euro la Camera de Comerț”, a afirmat ministrul Economiei.

Pe de altă parte, certificatul de tip 2, certificatul galben, atestă că firma a avut veniturile sau încasările diminuate cu minim 25% în luna martie, în comparație cu media lunilor ianuarie și februarie.

Cu aceste certificate companiile pot obține aceleași lucruri ca și în cazul certificatelor albastre, mai puțin amânarea plății chiriei.

