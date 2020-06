Florin Cîțu: Decizia cu cât va crește pensiile va fi una politică (VIDEO)

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu,a declarat că are două scenarii pentru pensii, iar, conform unuia dintre ele, acestea vor fi majorate, în septembrie, cu 10%, cu toate acestea, duminică, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, oficialul a spus că decizia creșterii pensiilor va fi una politică.

”Acelea sunt scenarii ale Ministerului de Finanțe, ale mele, personale, pe care le-am făcut având în vedere evoluția, așa cum o vedem noi, a economiei anul acesta, anul viitor, pentru că, așa cum știți, creșterea de pensii de anul acesta se duce și în anul viitor. Repet, sunt scenarii personale. Decizia cu cât va crește pensiile va fi una politică”, a afirmat ministrul de Finațe.

Oficialul a mai spus că va prezenta aceste scenarii Guvernului ”cu riscurile aferente, pentru că de fiecare dată trebuie să iei o decizie în cunoștiință de cauză, iar decizia cu cât vor crește (pensiile, n.r.) va fi una politică”.

Florin Cîțu a menționat că argumentele pe care le va prezenta sunt argumente economice, riscuri și a precizat că va prezenta situația transparent.

Cât despre procentul de 10%, el a spus că a fost dat pentru că este ”o creștere rezonabilă” în contextul în care România se confruntă cu cea mai mare criză economică pe care am înregistrat-o în ultima sută de ani, provocată de pandemia de coronavirus.

Totodată, ministrul de Finanțe a declarat că ”dacă vrem să avem bani să plătim pensii și salarii și anul viitor și peste câțiva ani, trebuie să și investim”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.