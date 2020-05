Ludovic Orban: Guvernul are ca obiectiv creşterea pensiilor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, în cadrul unei vizite la Uzina Dacia de la Mioveni, că Guvernul are ca obiectiv creşterea pensiilor, însă urmăreşte cu mare atenţie evoluţia economiei, pentru a putea lua cele mai bune decizii.

Acesta a adăugat că, la şase luni, în conformitate cu Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, Ministerul Finanţelor şi Guvernul trebuie să prezinte un raport privind evoluţia economiei şi a bugetului.

”De asemenea, ne vom baza pe prognozele realizate de Comisia Naţională de Prognoză şi pe prognozele partenerilor noştri, astfel încât să luăm cele mai bune decizii, iar creşterea pensiilor să ducă la îmbunătăţirea vieţii părinţilor şi bunicilor noştri, dar în acelaşi timp să şi putem garanta plata pensiilor crescute”, a afirmat primul ministru.

