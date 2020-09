Creștere spectaculoasă a economiei României, prognozată de Universitatea Harvard. Locul 25 în clasamentul mondial

Un studiu al Universității Harvard plasează România pe locul 25 în clasamentul statelor lumii, având în vedere indicele complexității economice, dintr-un total de 133 de țări analizate.

Indicele calculat de Universitatea Harvard are în vedere gradul ridicat de prelucrare al bunurilor și serviciilor exportate de o țară. Astfel, economia României este mai complexă decât pare la o primă vedere. Potrivit experților americani, economia țării noastre are un potențial de creștere cu 3% pe an până în anul 2028, potrivit RFI.

SUA, locul 11 în studiul celor de la Harvard

Potrivit specialiștilor, structura exporturilor se bazează în primul rând pe serviciile de transport (7,4%), respectiv piese și subansamble pentru industria auto (7%). Topul este completat de autoturisme (5%), produse informatice (4%), cabluri electrice (4%) și turism (2,6%).

În topul complexității economice conduce Japonia, urmată de Elveția, Coreea de Sud, Germania, Singapore, Austria, Cehia, Suedia, Ungaria și Slovenia. Statele Unite este pe locul 11, iar China pe poziția a 18-a abia.

Care este salariu mediu net la stat, în România

Pandemia de coronavirus a lovit puternic anumite domenii de activitate din sectorul privat și astfel, a propulsat administrația publică în top 10 salarii la nivel național. Antena1, SURPRIZĂ de proporții: Uite cine se ÎNTOARCE la Chefi la Cuțite!

Sectorul IT continuă să conducă detașat, iar administrația publică este pe locul 9. În urma ordonanțelor militare în contextul pandemic, administrația publică a depășit industria tutunului, extracția de hidrocarburi și pe piloți. Astfel, salariul mediu net în iunie 2020 este 5.126 de lei, în timp ce câștigul salarial mediu net pe economie este de 3.298 lei, arată Institutul Național de Statistică (INS).

România, amenințată cu prețuri mai mari după creșterea monedei euro

Euro a atins, vineri, un nou nivel record, informează B1 TV. Moneda europeană a ajuns azi la 4,8492 lei. Precedentul record a fost atins pe 17 martie, când a fost 4,8448 lei. Dolarul a scăzut cu 0,06%, la 4,0915 lei pe unitate. Iar francul elveţian a coborât cu 0,03%, la 4,4940 lei pe unitate, comparativ cu nivelul atins joi, de 4,495 lei.

Consultantul financiar Adrian Bența se așteaptă ca acest trend să continue, în contextul în care cererea de produse din import este mare. Acesta a mai precizat că deprecierea cursului se va vedea și în prețuri, care vor fi mai mari.

„Trebuie să fim foarte atenți la finanțele personale, pentru că cei care au rate la bănci exprimate în euro, vor plăti mai mult. La fel cei care au contractat servicii de utilități exprimate în euro, cum ar fi abonamentele la telefon. Pe termen mediu și lung, cu siguranță această depreciere a cursului de schimb se va transfera către consumatorul final, adică prețuri mai mari”, a declarat Adrian Bența, pentru B1 TV.