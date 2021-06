Ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat vineri seara pentru B1 TV în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, “târgul” propus lui Marcel Ciolacu, în contextul negocierilor privind PNRR:

“Nu am amenințat cu demisia, am propus domnului Ciolacu un târg foarte corect, ca să terminăm acest circ politic în care tot vorbește despre respingerea PNRR. Am spus dacă PNRR va fi respins de către Comisia Europeană eu îmi dau demisia, dar ar fi corect ca dacă va fi acceptat de Comisia Europeană să își dea Marcel Ciolacu demisia, pentru că a anunțat deja a patra oară respingerea”, a spus Cristian Ghinea.

În legătură cu observațiile Comisiei Europene referitoare la documentul transmis de autoritățile de la București, Cristian Ghinea a precizat că unele clarificări sunt în lucru, în timp ce alte observații sunt exagerări:

“Aceste proceduri de justificare a costurilor, de cerințe de clarificare sunt normale în activitatea de zi cu zi a ministerului, inclusiv pe fondurile europene vechi. Toate proeictele mai mari de 50 de milioane de euro trebuie aprobate și de Comisie. Se cer zeci de pagini de clarificări.

Acele clarificări au fost trecute prin filtrul ministerului, pe unele le-am rezolvat deja, altele sunt în rezolvare, altele sunt exagerări ale Comisiei. Le-am spus: domnule, aici e deja clar, nu mai insistați. Este un proces normal prin care trec toate statele membre”.

