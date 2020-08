EXCLUSIV // Jucătorii din domeniul lactatelor atrag atenția că sectorul agroalimentar va avea de suferit, în contextul incertitudinilor privind viitorul an școlar, dacă nu vor fi organizate centre speciale de depozitare şi de distribuire a laptelui. Desfășurarea cursurilor online, în contextul pandemiei de coronavirus, a afectat inclusiv programul “Laptele și cornul”, având în vedere că laptele oferit în școli reprezenta 6% din producţia totală a sectorului. Așa se face că milioane de pachete au fost distruse, în timp ce alte milioane au fost donate prin intermediul Crucii Roșii.

Avertismentul jucătorilor din industrie

În 2019-2020 au fost înscrişi 2,8 milioane de elevi şi copii de grădiniţă, iar săptămânal au fost distribuite 5 milioane de porţii de lapte. Odată cu suspendarea cursurilor, această cantitate a rămas pe stoc, a precizat pentru B1.RO Dorin Cojocaru, preşedintele Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui – APRIL.

“Crima a fost în martie, când ne-au spus că de mâine se închid școlile. Atunci ne-au prins pe stoc cu 5 milioane de pachete pe săptămână. Adică ai pachetul de 200 de ml d elapte sau iaurtul cu 125 de g. Atunci am avut pierderi mari pentru că deja aveai marfa pe stoc. A trebuit de urgență să găsim proceduri să le redistribuim prin Crucea Roșie. Programul fiind unul cu fonduri europene pentru alimentația copiiilor, trebuia să ajungp la copiii. Am avut discuții cu Ministerul Agriculturii. Ei au fost foarte deschiși mai greu e cu Consiliile Județene pentru că au mai multe culori politice. Degeaba cei de la centru spun să se facă într-un anumit mod, pentru că autoritățile locale fac cum vor ele. Am donat cam 1,5-2 milioane de pachete. Fiind perisabile, noi suntem obligați să le distrugem. Am pierdut foarte mulți bani. Programul laptele și cornul reprezintă între 5-6% din total lapte procesat în România zilnic”, a preciat Dorin Cojocaru.

Soluția pentru ca programul Laptele și cornul să continue de la toamnă, pe care jucătorii din piața laptelui au gândit-o este crearea unor centre regionale de colectare și distribuire a laptelui, însă aceasta este incertă din cauza incoerenței legislative și a neînțelegerilor care apar între Guver și autoritățile locale:

“Dacă nu ai nimic coerent, pentru că nu știi dacă începe școala sau nu...în august se făceau deja stocurile de lapte UHT cu pachet școlar și dacă nu știi ce se întâmplă nu te mai apuci să le faci. Probabil școala va fi online începând de la toamnă. Atunci, am propus să facem niște centre regionale de depozitare și redistribuire cum e banca de alimente. Acolo să vină părinții și să ridice pachetul. Dacă ai lapte UHT, rezistă și 6 luni. Vine părintele o dată pe săptămână și ridică laptele și cornul și îî dai să mănânce acasă.

Ar fi fost o soluție, plus că nu pierdeam banii europeni. Laptele ajungea la copil, ajungeau și banii pe filiera laptelui. Acum e puțin haos. Nimeni nu se mai aruncă pentru că nu știi ce se întâmplă pentru că trebuie organizate licitații”, a mai precizat Dorin Cojocaru.

Lipsa procedurilor și a procedurilor de aplicare va afecta grav piața, se plâng reprezentanții industriei laptelui din țara noastră:

“Nu există proceduri și norme de aplicare. Dacă s-ar ști clar, am nevoie de 2 milioane de pachete pe săptămână, procesatorii își măresc contractele de cumpărare de lapte de la fermieri și prețul se menține sus. Dacă se anunță că nu se mai face, scade cererea, scade prețul la ofertă. E un joc economic. Trebuie să fie mult mai clar în normele pe care le dau și în legislație. Este încă haos pentru că cei de la centru, Guvernul, au intenții bune, caută soluții, dar în teritoriu sunt mii de capete care vor să aplice legea după cum gândesc ei. Iau litera, dar nu spiritul legii”, a mai precizat președintele APRIL.Mihai Voropchievici: Horoscopul RUNELOR pentru luna august. O zodie CÂȘTIGĂ și toți vor vrea în preajma ei

Soluția găsită de Guvern, pe termen scurt

Guvernul României a aprobat prin ordonanţă de urgenţă redistribuirea stocurilor de lapte din programul „Cornul şi laptele” rămase în pe stoc ca urmare a suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

În ședința de ieri, 22 iulie, Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă care completează art. 2 din OG 13/2017, privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, „Cornul şi laptele”, şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

Prin acest act normativ se creează cadrul legal ca, în situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, disponibilul de produse contractate și nedistribuite să poată fi redistribuit, la propunerea Ministerului Agriculturii, către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.