EXCLUSIV // La începutul anului a fost vorba de 180 de kilometri de autostradă deschiși în 2019, la începutul verii erau promiși doar 100 de kilometri, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că până la sfârșitul anului va fi respectată promisiunea de a se fi construit 100 de kilometri de autostradă.

”100 de kilometri. Îmi mențin cifra pentru că discuțiile le am în permanență și cu directorul de la companie și cu firmele constructoare. Tocmai de asta am ieșit pe autostrăzi, ca să văd că acest lucru se menține. Noi am vorbit de 100 km de autostradă dați în trafic. Vor mai fi lucrări de făcut, cum am spus de fiecare dată (...) Dar acele lucrări se pot face și cât autostrada este sub trafic”, a spus ministrul.

Acesta a adăugat că nu va fi de acord ca compania de autostrăzi să deschidă un lot de autostradă dacă din punct de vedere calitativ nu îndeplinește condițiile, mai ales de siguranță, și nu va accepta ca ”statul român să fie luat în derâdere de către niște șmecheri”.

”Dar nu voi deschide.. nu voi fi de acord ca compania de autostrăzi să deschidă un lot de autostradă dacă din punct de vedere calitativ nu îndeplinește condițiile mai ales de siguranță și doi, dacă într-adevăr se deschide un lot unde avem informații, reale, (...) fără să luăm garanții suplimentare de la constructor. A trecut vremea când acești constructori, mai vechi pe piață, care s-au obișnuit foarte bine și cu mecanismele companiei și cu ajutoarele pe care le mai primesc probabil la un moment dat de la diverse persoane care au lucrat în companie și după aceea care s-au dus să lucreze la aceste firme și învață tot felul de chichițe, este problema lor. Eu niciodată nu voi accepta ca Statul român să fie luat în derâdere de către niște șmecheri. Avem elemente care ne conduc către o altă ipoteză, garanție, penalități, reziliere, certificat negativ sau își asumă să vadă că ei sunt așa de siguri că lucrările sunt bune, nu cred că deranjează pe nimeni să dubleze perioada de garanție”, a menționat Cuc.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Luni, în cadrul unei conferințe de presă, organizată la sediul Ministerului Transporturilor, a avut loc semnarea contractului de proiectare și execuțiepentru Lotul 1 al Autăstrăzii de Centură a Capitalei. Acesta a fost semnat cu turcii de la Alsin Alarko. Contractul pentru lotul 3 va fi semnat cu grecii de la Aktor.