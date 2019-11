Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a vorbit, miercuri, la ”Dosar de politician” despre neregulile lăsate în urmă de guvernarea PSD, precizând, printre altele că social-democrații nu au prevăzut în buget bani de pensii și salarii pentru foarte multe ministere.

Întrebat ce a făcut PSD cu banii respectivi, Florin Cîțu a răspuns: ”Nu erau alocați bani pentru salarii la multe ministere, dar 1,4 miliarde de lei au fost transferați către primăriile PSD la rectificarea din vară și pe hotărârea de guvern după moțiunea de cenzură. Restul banilor s-au dus pe pensii, salarii. Banii pe care i-au luat nu au fost cei pe care trebuiau să-i încaseze. Ei au avut programele lor și veți vedea anul viitor că aceste programe se vor opri”.

Ministrul a vorbit și despre proiectul de rectificare bugetară, precizând că la Ministerul Educației, de exemplu, nu mai puțin de 2 miliarde de lei din fonduri europene au fost alocați pentru un proiect care nu a fost semnat niciodată.

”La Educație, era un proiect pe fonduri europene de 2 miliarde de lei, bani alocați pentru un proiect care nu a fost semnat niciodată. Era un proiect cu table electronice pentru școli. Nu s-a mai făcut proiectul și a trebuit tăiat.

La Sănătate nu am tăiat, s-au dus bani în plus.

La Transporturi, acolo unde vedeți reduceri sunt propunerile ministerelor care spun că nu mai pot să facă acele proiecte. Au fost bani alocați din fonduri europene, nu s-a semnat contractul, nu s-a făcul nimic, banii aceia nu mai au de ce să mai stea la buget”, a declarat Florin Cîțu.

În acest context, ministrul a spus că își propune să lase sectorul privat să se dezvolte.

”Majoritatea oamenilor se uită la soluții care vin de la stat. Soluțiile nu vin de la stat, vin de la sectorul privat, care trebuie lăsat în pace să se dezvolte. Asta vreau să facem, să ne retragem puțin din economie și să lăsăm sectorul privat să se dezvolte. Să nu-l mai ținem dependent de tot felul de programe și programele, să aștepte tot timpul bani de la stat.

Vrem practici bune de a atrage investiții străine. Vreau să facem investiții de la buget, dar niciodată nu vom face investiții în România doar de la buget”, a explicat Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.