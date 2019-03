Sume imense cheltuite pentru proiecte care nu s-au mai finalizat iar datele au fost ţinute ascunse. Asta a descoperit Curtea de Conturi la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Aici banii s-au cheltuit fără număr pentru proiecte pompoase care au făcut turul televiziunilor şi cam atât. Doar la acest minister, spun reprezentanţii Curţii de Conturi, s-au dus pe apa sâmbetei 70 de milioane de lei, potrivit Mediafax.

Conform raportului Curţii de Conturi, în perioada 2009-2014, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a realizat din fonduri de la bugetul de stat un proiect denumit „e-România 2". Un proiect care nu a avut nicio finalitate în afara faptului că pentru el s-au cheltuit 52 de milioane lei.

În perioada 2009-2011, acelaşi minister a realizat cu 14,5 milioane lei, bani de la buget, proiectul denumit „SUPERCOMPUTING", care a fost abandonat la scurt timp după efectuarea achiziției.

De asemenea, între anii 2008 și 2010, reprezentanţii ministerului a utilizat 232 de mii de lei de la bugetul de stat pentru achiziționarea a două studii, care nu au fost folosite conform scopului stabilit prin documentele. Cu alte cuvinte, s-a prejudiciat bugetul ţării.

Din verificările efectuate autorităţile a reieșit faptul că MCSI a achitat aproape 9 milioane de lei pentru alte nouă studii și proiecte, iar ulterior s-a constatat că cinci dintre acestea nu au fost utilizate pentru scopul susținut în momentul fundamentării achiziției. Prejudiciul din buget, 6,7 milioane lei.

În plus, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a plătit aproape 5 milioane de lei pentru achiziția de servicii de consultanță a 15 documentații pentru mai multe proiecte printre care e-Fraudă", „eRomânia", „e-Turism", „e-Cultura", „e-Justiție", „e-Sănătate", „e-Educație", sau „eAdministrație".

Cei de la Curtea de Conturi susţin că reprezentanţii ministerului nu au implementat proiectele, ci doar le-au plătit.

