Senatorul PNL Florin Cîțu a anunțat înființarea unei comisii care îi va ancheta pe Viorica Dăncilă și pe Eugen Teodorovici pentru fasificarea datelor la rectificarea bugetară și la execuția bugetară de anul trecut. Numărul de semnături fost întrunit și membrii Biroului Permanent nu au nici un motiv să respingă înființarea comisiei care îi poate trimite pe ministrul finanțelor și pe premier la închisoare, susține acesta

"'Deja avem raportul Comisiei Europene care spune că execuția bugetară pentru anul trecut a fost falsificată, apoi am descoperit la rectificare că datele au fost falsificate și după ce am ieșit cu aceste informații. ALDE a confirmat gaura de la buget de 9 miliarde, care este de 10 miliarde, și Pro România a confirmat că rectificarea bugetară a fost făcută pe date false. Toate acestea vor fi de puse la dosar împreună cu cele 46 de semnături cu doar una în plus mai mult decât avem nevoie. Lucrurile sunt simple nu există nici un motiv pentru a respinge, este dreptul parlamentarilor din opoziție, avem numărul de semnături și comisia trebuie să fie aprobată. Mai departe scopul este de a demostra că au falsificat execuția bugetară și rectificarea bugetară, că au prezentat informații false în fața Parlamentului și în fața președintelui, acțiuni care sunt sancționate cu pușcărie conform articolului 8 din Legea Responsabilității Ministeriale. Vor trebui să răspundă și Teodorovici și Viorica. Luni va fi depusă la Biroul Permanent, poate vor încerca să tergiverseze ceea ce nu este în avantajul lor, dar poate vor ceda și vom vedea atunci dacă nu vor să se ferească de adevăr și vom vedea atunci", a declarat pentru B1.ro Florin Cîțu.



Pentru înființarea comisiei au semnat pe lângă senatorii PNL, PMP, USR și cei din ALDE și Pro România. Amintim că în urma tensiunilor apărute în fosta coaliție de guvernare pe tema rectificării bugetare ALDE a ieșit de la guvernare.