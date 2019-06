Deficitul comercial al României a ajuns, în primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro.

Potrivit INS, se înregistrează o creștere de 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018.

Fostul premier Victor Ponta avertizează că România este pe marginea prăpastiei falimentului.

“Vreau sa intelegem toti - pentru ca afecteaza viitorul nostru ca tara!

In primele 4 luni din Anul 2019 din Romania au plecat 5 MILIARDE de Euro - acestia sunt bani imprumutati de Guvernul Romaniei ( cu dobanzi mari) si distribuiti la pensii si salarii / oamenii au cheltuit banii pentru produse din alte tari / cu banii imprumutati de romani sprijinim productia din alte tari!

Daca in 4 luni avem deficit 5 miliarde inseamna ca in tot anul 2019 vom avea o pierdere de 15 miliarde de Euro! Intr-un singur an! Singura solutie este stimularea productiei nationale pentru produsele pe care acum le importam !

Acesta este drumul spre faliment! Trebuie sa facem urgent ceva - altfel vom ajunge la situatia din 2010!

ProRomania are solutii si oameni competenti! Trebuie sa actionam!", scrie liderul Pro România pe Facebook.