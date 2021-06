Diferențe enorme de preț la energia electrică. Facturi uriașe pentru consumatorii care nu au intrat pe piața liberă (VIDEO)

Diferențe uriașe de preț la curent în iunie. Cei care, din diverse motive, au decis să nu intre în piața liberă a consumurilor casnice de electricitate și au rămas la furnizorul lor istoric vor primi facturi exorbitante la energia electrică. Între cel mai ieftin furnizor de ultimă instanţă și cel mai scump este o diferență de peste 80%, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Luiza Cergan.

