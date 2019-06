Directorul Nuclearelectrica ar putea primi un bonus anual de până la 216 salarii: Venitul său ar putea ajunge la 350.000 de euro

Directorul Nuclearelectrica ar putea primi un bonus anual brut de 350.000 de euro - echivalentul a 216 salarii, dacă acționarii companiei vor vota, pe 29 iulie, în AGA, controlată de stat, o propunerea lansată în acest sens, potrivit economica.net.

Publicația a prezentat convocatorul ședinței AGA, care va avea loc în data de 29 iulie:

„Modificarea pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 3/10.04.2019 dupa cum urmeaza: “Aprobarea limitelor generale ale remunerației administratorului executiv:

- Indemnizația fixă, lunară, între 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;



- Componenta variabilă anuală, intre 24- 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara”.

Cosmin Ghiță, actualul director general, este singurul membru executiv din Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica. Dacă propunerea va fi votată de acţionari, Cosmin Ghiţă poate primi un bonus anual de până la 216 salarii (36 de indemnizaţii lunare îmmulţite cu şase salarii medii brute, cât este indemnizaţia lunară). Potrivit datelor Institutului Naţional pentru Statistică, în luna aprilie, câştigul salarial mediu brut aferent sectorului de producţie al energiei electrice a fost de 7.663 de lei. Ca atare, dacă propunerea va fi votată, directorul companiei va primi un bonus anual de 1,65 milioane de lei, adică aproape 350.000 de euro, explică sursa citată.

Ei, bine directorul general al companiei nu este singurul care va primi astfel de bonusuri anuale. Convocatorul AGA mai arată că: „De asemenea, pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 6/20.05.2019 se va modifica in mod corespunzator, in sensul in care limitele generale ale remuneratiei anuale a directorilor vor fi intre 24 – 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara”.

Nuclearelectrica, compania care operează cele două reactoare de 700 MW ale centralei nucleare de la Cernavodă, a înregistrat anul trecut un profit net de 390 de milioane de lei.

Acţionarii Nuclearelectrica sunt statul român, prin Ministerul Energiei, care deţine 82,49% din capitalul social, Fondul Proprietatea - 7,05% şi alţi acţionari - 10,45%, explică economica.net.