Dragoș Stanca, expert digital media: "Statul ar trebui să îi ajute, cu prioritate, pe cei mai disciplinați parteneri ai săi, pe bunii plătitori de taxe și impozite"

Dragoș Stanca, expert digital media, propune într-o postare pe rețelele de socializare ca, în contextul crizei provocată de noul coronavirus ca statul să îi ajute cu prioritate pe cei care s-au dovedit disciplinați în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor.

“Un hater mi-a dat o idee bună: “Să vă dea statul ca ajutor câte impozite ați plătit, tagmă de cerșetori obraznici!” - prin screen in comentarii.

OK! Not bad. De acord, 100%! Tocmai am verificat și am plătit, ca și companie, vreo 600.000 de euro anul trecut, diverse taxe și impozite.

Cu 25-30% din banii ăștia returnați + scutirea de alte impozite pentru perioada de urgență, estimez că rezistăm în carantină vreo 4 luni. Poate chiar 6.

Deci, iată o propunere cât se poate de serioasă: statul ar trebui să îi ajute, cu prioritate, pe cei mai disciplinați parteneri ai săi - adică pe bunii plătitori de taxe și impozite.

Văd un sistem cât se poate de simplu, online: pui CUI-ul, se verifică dacă ești ok cu plata taxelor, istoric, zici cât vrei să primești înapoi (cu un plafon maxim de 25%, de exemplu) și în maxim 48 de ore să ai banii înapoi în cont.

Pe proprie răspundere, cu controale și amenzi serioase după + pușcărie dacă ai mințit că ești afectat (+ alte chei de control, după).

Ajutându-i urgent să treacă peste criză mai ales pe cei care au performat și dovedit seriozitate în relația cu statul, atunci când economia funcționa, nu faci decât să te asiguri că vei mai avea venituri ok la bugetul public și după.

E așadar o decizie cât se poate de logică, strategică.

PS: Filtrul ar trebui aplicat similar și companiilor de stat, și celor private”, este postarea publicată de Dragoș Stanca pe Facebook.