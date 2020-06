Dublarea alocațiilor. Când ar putea fi mărite alocațiile pentru copii

Plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat, miercuri, legea de respingere a Ordonanței de Urgență prin care dublarea alocațiilor era amânată până la data de 1 august 2020, astfel că noile sume de bani alocate copiilor vor fi mărite de la 1 iulie 2020.

Ordonanța de urgență fusese respinsă și de către Senat în luna februarie, iar acum va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Ce sumă vor primi minorii după dublarea alocațiilor

În Plenul Camerei Deputaților, în ceea ce privește legea de respingere a Ordonanței de Urgență prin care dublarea alocațiilor era amânată până la data de 1 august 2020, 209 deputați au votat "pentru" respingere, 3 au votat "împotrivă", iar 98 s-au abţinut.

Astfel că, alocațiile vor fi în cuantum de 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani și 600 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Măsura ar avea un impact bugetar de aproximativ șapte miliarde de lei.

Traian Băsescu, despre alocații: ”O politică sănătoasă vizează mama”

Potrivit fostului președinte Traian Băsescu, această competiție a partidelor pentru a majora pensiile și alocațiile, fără să identifice resursele bugetare, e doar o tactică a anilor '90 de a cumpăra voturi cu bani publici.

Europarlamentarul PMP a mai afirmat, pentru B1 TV, că, în loc să se dea mai mulți bani copiilor, mai bine s-ar oferi facilități mamelor.

„Este o inversare a politicii pe care România a avut-o până acum. Politica în ceea ce privește copiii a fost una indirectă, dându-se facilități mamelor. Acum au mai inventat o chestiune: ”hai să dăm și mamei și copilului”. Nu merge, iar o politică sănătoasă vizează mama! Ce să facă sugarul cu banii pe care i-a dat Dragnea sau îi dă Orban? Mama trebuie să primească bani suficienți să crească copilul, ea trebuie să aibă facilități de concediu, de recreere, de a sta cu copilul suficient de mult timp.

Ascultați o părere de om mai în vârstă: este esențial ca mama să primească tot sprijinul pentru creșterea copilului, el e un minor în numele căruia tot părinții primesc banii. Mama trebuie să beneficieze de facilități, să aibe și resurse materiale și timpul necesar. Altfel facem o competiție cine face copii mai mulți”, a spus Băsescu.

Ludovic Orban: O să încercăm să mărim alocațiile cât ne permite economia

Prim ministrul României, Ludovic Orban, a declarat, recent, că pensiile și alocațiile vor crește, dar doar cât va permite economia.

„Noi am prorogat termenul de intrare în vigoare. Impactul este de 7, 3 miliarde suplimentare. O să încercăm să mărim cât ne permite. Și aici a fost o hotărâre a Parlamentului superpopulistă. A fost o majorare propusă de PNL, a venit PSD și a mai dublat o dată alocațiile. Noi am avut la bază un argument: timp de 4 ani nu crescuseră deloc alocațiile. Dar după ce s-au dublat, să vii tu, PSD, să le mai dublezi o dată, asta nu are fundament economic!”, a menționat Orban.