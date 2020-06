Dunărea, alternativa ecologică pentru transportul rutier

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), împreună cu Institutul de Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” și în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România, Ministerul Afacerilor Externe și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, a organizat, în data de 24 iunie, conferința online „Oportunitățile economiei circulare pentru IMM-urile din regiunea Mării Negre”.

Evenimentul a fost organizat în contextul în care CCIR deține, în semestrul I al anului 2020, Președinția-în-Exercițiu a Consiliului de Afaceri al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră.

Temele propuse au vizat efectele provocate de COVID-19 asupra economiilor din Uniunea Europeană și regiunea extinsă a Mării Negre în procesul de tranziție ecologică, precum și prevederile Pactului Ecologic European.

„Camera de Comerț și Industrie a României, principalul reprezentant al comunității de afaceri din România, are, în mandatul său actual ca președinție în funcție a Consiliului de afaceri al Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (BSEC BC), două obiective majore. Primul obiectiv are în vedere crearea unui hub comercial la Marea Neagră, astfel încât transportatorii internaționali să nu mai ocolească această zonă foarte importantă pentru noi. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie create toate facilitățile, ceea ce înseamnă o implicare totală din partea statelor din regiune și din partea autorităților portuare. Cel de-al doilea obiectiv se referă la transformarea Dunării într-o alternativă viabilă pentru transportul mărfurilor către porturile de la Marea Neagră. Acest lucru se pliază perfect pe cerințele Green Deal, reducându-se foarte mult poluarea cauzată de către transportatorii auto care folosesc rutele obișnuite. Pentru ca acest proiect să devină realitate, trebuie o implicare totală atât a statelor din regiunea Marea Neagră, cât și a celor care fac parte din Three Seas Initiative”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

La conferința „Oportunitățile economiei circulare pentru IMM-urile din regiunea Mării Negre” au mai participat din partea CCIR: Lazăr Comănescu, ambasador, consilier principal pentru relații externe al președintelui CCIR, și Eduard Costin, Director Relații Externe.