E oficial: Data la care SE RESTITUIE taxa auto! ANUNŢUL făcut de Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat, duminică seara, că banii din taxa auto vor fi rambursați cel târziu până în luna iunie a acestui an, potrivit Agerpres.

Cu sau fără somaţia Comisiei Europene, noi am prevăzut, în Ordonanţa 114 dacă nu mă înşel, un termen până în iunie anul acesta să fie banii rambursaţi. De ce am pus iunie? Ca să fie un termen mai larg. Cel târziu până în iunie am pus noi legal, dar să nu înţeleagă cei care ne urmăresc că dăm banii tocmai în iunie. Nu. Cum se aprobă bugetul imediat începem să rambursăm tot ce s-a depus de către cei în speţă. Sper ca domnul preşedinte să nu de înapoi bugetul pentru că ia multe astfel de probleme şi pe zona de alocaţie şi pe zona de taxa auto şi pe alte cheltuieli", a spus demnitarul, la Antena 3.

Declarația sa vine ca răspuns la întrebarea legată de returnarea taxei auto, în contextul în care aceasta a fost declarată ilegală, iar Comisia Europeană a somat România să plătească aceste sume, în următoarele două luni.