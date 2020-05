CORONAVIRUS | Ludovic Orban: ”Privitor la căderea economică, lucrurile stau mai bine decât ne așteptam” (VIDEO)

Premierul României, Ludovic Orban, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că economia nu a scăzut așa cum era așteptat, în contextul pandemiei de coronavirus, și a precizat că obiectivul Guvernului a fost ”să afectăm într-o măsură cât mai mică economia”.

Orban a menționat că scăderile sunt mai mici decât previziunile care au fost făcute, acest lucru datorându-se și măsurilor economice care au fost adoptate.

”Pe lângă susținerea investițiilor, am încercat să luăm măsuri prin care să asigurăm cât mai multe lichidități în companii”, a afirmat prim-ministrul.

Oficialul a spus că, prin rectificarea bufegetaă, au fost asigurate toate sumele necesare pentru susținerea programelor de investiții, iar plafonul de creditare pentru autoritățile locale a fost ridicat.

