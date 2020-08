Economia României s-a prăbuşit cu 12,3% în trimestrul II faţă de primul. E cea mai mare scădere din ultimii 24 de ani (VIDEO)

Economia României s-a prăbuşit cu 12,3% în trimestrul II din 2020 faţă de primul, a anunţat Institutul Naşional de Statistică. Este cea mai mare scădere din ultimii 24 de ani. INS nu oferă detalii despre evoluția fiecărui sector în parte dar, dată fiind închiderea activităților neesențiale pe fondul epidemiei de coronavirus, serviciile au fost cele mai afectate, precizează B1 TV.

Institutul Național de Statistică a anunțat că Produsul Intern Brut în trimestrul II din 2020 a scăzut cu 12,3%, comparativ cu primul trimestru, și cu 10,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Produsul Intern Brut a scăzut în primul semestru din 2020 cu 4,7%, pe seria brută şi cu 3,9% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

„Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul II 2020, fiind revizuită faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 177 din 7 iulie 2020", a transmis Institutul Național de Statistică.

În trimestrul II din acest an, PIB-ul a înregistrat o scădere cu 10,5% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019.

